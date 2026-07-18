Las altas temperaturas devuelven el lleno a los arenales de Vigo

El buen tiempo de este sábado ha animado a miles de vigueses y turistas a acercarse desde primera hora a las playas de la ciudad para disfrutar de una jornada de sol y altas temperaturas.

En concreto, la playa de Samil, la más emblemática de Vigo, presentaba un gran ambiente durante toda la mañana, con el arenal repleto de bañistas disfrutando del mar y tomando el sol. También la arboleda situada en la parte posterior de la playa registraba una elevada afluencia de personas que aprovechaban la sombra para comer o descansar.

Además, en las inmediaciones de Samil podían verse cerca de una docena de autobuses procedentes de Portugal, reflejo de la llegada de numerosos visitantes lusos que han cruzado la frontera para pasar el día en las playas viguesas.

Los termómetros han vuelto a subir este fin de semana después de dos semanas marcadas por la niebla, los cielos cubiertos y unas temperaturas inusualmente bajas para esta época del año. Para este sábado se prevén máximas de hasta 29 grados, aunque la previsión apunta a que las nieblas volverán a hacer acto de presencia durante la tarde.