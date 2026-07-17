Vigo incorporará 15 nuevos murales a su proyecto "cidade de cor"

Un total de 15 nuevos murales se sumarán al proyecto "Vigo, cidade de cor", pensado para embellecer rincones, mobiliario urbano y fachadas de la urbe olívica.

El regidor, Abel Caballero, acompañado de su teniente de alcalde, Carmela Silva, tiene previsto visitar este viernes varias intervenciones que se están llevando a cabo en la ciudad, entre ellas, la de rúa Cataluña y la de las escaleras de Vázquez Varela. También se pasaron ambos representantes municipales por las jardineras de la Avenida da Hispanidade.

La inversión municipal será este año de 218.802 euros y se centrará, según fuentes municipales, en la "recuperación e revitalización da contorna urbana e comercial" y también en la puesta en valor del patrimonio local.

Por medio de este programa se llevaron a cabo ya 190 intervenciones artísticas en distintos barrios.