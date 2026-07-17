¿Dónde ver la final del Mundial en Vigo? Las pantallas gigantes que habrá en la ciudad

España podría volver a hacer historia 16 años después de alcanzar su primer Mundial de Fútbol. ¿Quién se colgará la codiciada estrella? ¿Argentina, donde el fútbol es religión? ¿O España, país que presume de estar al más alto nivel en este deporte?

La respuesta comenzará a desvelarse este domingo, a partir de las 21:00 horas de la noche. El Mundial 2026 encara su final con dos equipos que son pesos pesados en el deporte rey y con Lamine Yamal y Messi listos para disputarse el Balón de Oro.

Vigo también se sumará a la fiesta que, pase lo que pase, terminará con fuegos artificiales -los de Bouzas, que comenzarán a continuación- y, para ese día, serán varias las entidades públicas y privadas que ofrecerán la posibilidad de disfrutar del partido a toda pantalla y a todo color.

Castrelos

Como en las anteriores citas deportivas del Mundial -las protagonizadas por España-, el Concello de Vigo instalará una pantalla gigante en el auditorio municipal al aire libre de Castrelos. Como ocurrió también entonces, tanto el acceso a la zona de gradas como a la platea será gratuito, tal y como avanzó el regidor local, Abel Caballero, que animó a todos los vigueses a sumarse y a animar conjuntamente a España-.

Público siguiendo un partido de España en Castrelos. Concello de Vigo

Praza da Estrela

La final del Mundial de Fútbol también se podrá seguir en el centro de Vigo. La Diputación confirmaba hoy la autorización municipal para instalar nuevamente una pantalla gigante en Praza da Estrela.

La vicepresidenta de la Diputación, Luisa Sánchez, animó a "toda la ciudad" a acercarse hasta este enclave del centro de la urbe olívica "para vivir juntos una cita histórica" y "apoyar a la selección española en su lucha por conquistar su segunda estrella".

Aficionados españoles en Praza da Estrela, en Vigo Deputación de Pontevedra

Bouzas

Coincidiendo con la celebración de sus tradicionales fuegos, Bouzas no quiere que nadie se pierda el Mundial. Por eso, instalará pantallas para que quien lo desee pueda seguir el encuentro deportivo. El barrio contará con tres pantallas gigantes: una en el parking del pabellón, otra al final del paseo Valentín Paz Andrade y una tercera en un lateral del campo de fútbol Baltasar Pujales.

Palacio de La Oliva

El Palacio de La Oliva instalará una pantalla gigante en la sala bautizada como Templario. Desde las 20:00 horas de la tarde, será posible acceder al recinto en el que se podrá disfrutar del pack fútbol: Empanada y bebida por 10 euros.

En el resto de la comarca, lugares como O Porriño reeditarán la fórmula de las pantallas gigantes para disfrutar del partido de La Roja frente a Argentina. En este caso será en la Plaza Arquitecto Antonio Palacios a partir de las 21:00 horas. "Toda a cidadanía terá a oportunidade de seguir en directo a gran final e de apoiar a España en comunidade, con amigos, veciños e familiares", prometieron desde el Concello.