El suceso más extraño de A Caniza (Pontevedra): Vacían un depósito con tres millones de litros de agua

Suceso, cuanto menos, extraño en la localidad de A Caniza, en Pontevedra, que acaba de perder todo el contenido de su depósito municipal de abastecimiento: Casi tres millones de litros de agua. Por lo anterior, el Concello ha denunciado los hechos y ha pedido una investigación.

En redes sociales, el gobierno local indicó -y así lo ha recogido Europa Press- que dicho depósito apareció el pasado 15 de junio completamente vacío, pese a que tres días antes estaba al 100% de su capacidad.

Luis Antonio Gómez Piña, regidor local, aseguró que esta es una situación "totalmente anómala" por lo que ha solicitado que se esclarezcan sus causas, señalando que por sí mismo este depósito podría abastecer a la población del municipio durante varios días.

El Ayuntamiento destaca que en la revisión de las instalaciones y de la red de abastecimiento municipal no se localizaron fugas ni daños visibles que expliquen la desaparición del agua, que ya ha sido denunciada ante la Guardia Civil.

Esta situación ha motivado que A Caniza establezca un conjunto de medidas extraordinarias de ahorro de agua para garantizar el abastecimiento de la población.