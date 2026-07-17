La Policía Nacional de Vigo se une a la portuguesa hasta finales de julio

En el marco del proyecto "Comisarías Europeas", la Policía Nacional de Vigo y la Polícia de Segurança Pública de Viana do Castelo aunarán esfuerzos hasta el próximo 29 de julio. El objetivo será incrementar la atención a los ciudadanos extranjeros y garantizar una mayor seguridad a los turistas.

No es la primera vez que se produce este proceso de colaboración institucional, especialmente, en zonas de gran afluencia turística durante diferentes intervalos de tiempo.

El Proyecto Comisarías Europeas se inició en el año 2008 en colaboración con Francia, ampliándose en 2012 con Portugal, en 2014 con Italia y en 2020 con Alemania, incorporándose cada año nuevos emplazamientos, debido a la buena acogida tanto en España como en el exterior.

Dentro de esta misma iniciativa, agentes de la Policía Nacional española también son destinados a localidades en el extranjero, al efecto de colaborar con sus fuerzas y cuerpos de seguridad, especialmente en la atención al turista español. En este sentido, la pasada Semana Santa dos agentes de la Comisaría de Policía Nacional de Vigo-Redondela, patrullaron conjuntamente con la policía portuguesa durante 15 días en la localidad de Oporto.

En resumen, la misión fundamental es formar patrullas mixtas con el fin de atender en su propio idioma al turista desplazado a zonas de especial interés turístico o con ocasión de eventos socioculturales de relevancia.

A nivel local, la Comisaría de la Policía Nacional de Vigo-Redondela lleva desde 2013 formando parte activa de este proyecto, intercambiando agentes con la Policía de Seguridad Pública portuguesa a través de la División de Cooperación Internacional.

Hoy ha tenido lugar en la Comisaría de Vigo-Redondela el acto oficial de presentación de los dos agentes de la Policía de Seguridad Pública de

Portugal, al que asistieron el subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada; el comisario provincial de Pontevedra, Juan José Díaz; y el comisario de la Comisaría de Vigo-Redondela, Ramiro José Gómez.