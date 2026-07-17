Habrá pantalla gigante para ver la final del Mundial entre España y Argentina en el centro de Vigo

Tras semanas de polémicas y después de conseguir los permisos pertinentes para la instalación de una pantalla en la Praza da Estrela por medio de la cual poder seguir la semifinal del Mundial de Fútbol, la Diputación volverá a instalar el dispositivo para seguir la final. Será este domingo, a partir de las 21:00 horas.

Fuentes del ente provincial confirmaron este viernes la autorización y la vicepresidenta, Luisa Sánchez, animó a "toda la ciudad" a acercarse hasta este enclave del centro de la urbe olívica "para vivir juntos una cita histórica" y "apoyar a la selección española en su lucha por conquistar su segunda estrella".

Desde la Diputación apreciaron la anterior cita en Praza da Estrela como una "enorme respuesta" pese al "escaso margen de convocatoria". Sánchez se mostró "convencida de que la ciudad estará a la altura y se volcará con un equipo que ha despertado la ilusión de todo un país".

Por último, Sánchez espera "que nuestra selección pueda defender título en el Mundial de 2030 que se disputará en nuestro país, y, ojalá, en nuestra ciudad".