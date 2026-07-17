Accidente mortal en O Porriño (Pontevedra): dos fallecidos y varios heridos graves

Dos personas, una mujer de 68 años y un hombre de 62 años, han fallecido este viernes en un accidente de tráfico producido en el municipio pontevedrés de O Porriño.

Según la información de la Guardia Civil que recoge Europa Press, el siniestro, un choque frontal entre ambos vehículos, ocurrió alrededor de las 15:00 horas en el kilómetro 2 de la PO-510.

Los dos fallecidos viajaban en uno de los turismos y tuvieron que ser excarcelados.

En el otro circulaban un conductor y tres acompañantes que resultaron heridos graves y uno de ellos fue evacuado en helicóptero.

Hasta el lugar se desplazaron los servicios de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, Bomberos del Baixo Miño, Guardia Civil de Tráfico, Policía Local y AVPC de O Porriño.