Un ciudadano siguió a dos ladrones que acababan de robar en un centro comercial de Vigo y alertó a la Policía

La intervención de un ciudadano de a pie, que siguió a dos ladrones que acababan de cometer un hurto en un centro comercial de la ciudad de Vigo, permitió a la Policía Local terminar su trabajo con la detención, el pasado 11 de julio, de A.A. y Z.B. de 27 y 32 años de edad.

Los hechos tuvieron lugar sobre las 20:00 horas, momento en el que la central operativa de la Policía Local de Vigo recibió una llamada en la que se alertaba de que dos individuos acababan de cometer un hurto en un local ubicado en un centro comercial de la ciudad. El testigo y alertante comunicó que estaba siguiendo a los sospechosos y, en todo momento, permaneció al teléfono con los agentes, facilitándoles información y una descripción física de los autores, así como su situación en tiempo.

Gracias a esta colaboración ciudadana, los policías lograron interceptar a estos dos varones en la vía pública , procediendo a su identificación y a la comprobación de los efectos que portaban, distribuidos, según fuentes policiales, en dos bolsas, una mochila y una bandolera.

Entre los objetos intervenidos se encontraban varios pares de zapatillas de deporte de marca cuya pertenencia fue reconocida por el responsable del establecimiento afectado , así como dos teléfonos móviles, diversas prendas de vestir como pantalones, camisetas, bermudas, gorras y diversos productos de cosmética e higiene personal, cremas hidratantes y faciales. También portaban cada uno de ellos en uno de sus bolsillos unos alicates y un destornillador.

El valor de los efectos intervenidos alcanza un valor aproximado de 1.000 euros.

Tras la práctica de gestiones con los propietarios de la mercancía recuperada, se procedió a la detención de estos dos varones como autores de un delito de hurto, siendo puestos luego a disposición judicial.