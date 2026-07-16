Atropellan a una peregrina en Mos (Pontevedra): el Concello vuelve a reclamar más seguridad en la N-550

El atropello a una peregrina ha hecho que el Concello de Mos haya vuelto a remitir un escrito a la Subdelegación del Gobierno de Pontevedra para reclamar medidas urgentes que mejoren la seguridad en la carretera nacional N-550, donde ocurrió el accidente.

Según ha informado el gobierno local, el siniestro ocurrió alrededor de las 16:30 horas del pasado miércoles a la altura del Camiño da Quiringosta, cuando una peregrina fue arrollada por un vehículo que se dio a la fuga.

La víctima, una peregrina alemana de 47 años, sufrió una fractura en la pierna derecha y fue atendida inicialmente por vecinos de la zona para, después, ser trasladada al hospital Álvaro Cunqueiro.

Tras el accidente, la alcaldesa, Nidia Arévalo, ha reiterado la necesidad de mejorar la seguridad vial en esta vía, solicitando al Gobierno medidas como el refuerzo de la señalización, actuaciones para ralentizar el tráfico o la revisión de los límites de velocidad, así como un mayor control de la circulación, ente otras acciones.

También ha solicitado una reunión urgente entre la Subdelegación del Gobierno, la Demarcación de Carreteras del Estado y el Ayuntamiento para analizar la situación y coordinar medidas.