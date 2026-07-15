Esta es la programación con la que Redondela (Pontevedra) conmemorará el Día de Galicia

El próximo 25 de julio Galicia celebrará su día grande y, para entonces, los Concellos empiezan a desvelar las programaciones especiales con las que se sumarán a estos festejos.

El Día Nacional de Galicia se celebrará en Redondela durante dos jornadas consecutivas durante las que se combinarán actos tradicionales y eventos musicales. El epicentro será el Paseo Marítimo de Chapela.

Digna Rivas, regidora local, avanzó que la programación, para la que se ha contado con la colaboración del programa +Música de la Deputación de Pontevedra, "porá en valor o orgullo pola nosa cultura, a nosa lingua e a nosa identidade a través de propostas musicais diversas e de calidade".

La programación arrancará el viernes, día 24 de julio, en la Praza da Torre con un acto institucional reservado para las 20:30 horas. Le seguirán las actuaciones de los grupos Anaquiños, Froles Mareliñas, Airiños de San Simón y O Carballo das Cen Pólas.

El sábado 25 de julio la fiesta seguirá en Chapela desde las 20:30 horas. El cartel musical estará compuesto en este caso por Noiteson, De Vacas, Dakidarría y Hugo GZ.

"Este ano temos unha programación moi ambiciosa coa que garantimos dúas xornadas de celebración de gran calidade cos mellores grupos de música e baile tradicional de Redondela e grandes artistas do panorama galego", apuntó Rivas. "Dende o Concello convídase a toda a veciñanza e visitantes a participar activamente nestas dúas xornadas de festa colectiva", añadió.