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Esta es la programación con la que Redondela (Pontevedra) conmemorará el Día de Galicia
Se combinará la música tradicional gallega con la más contemporánea, que llegará de la mano de Noiteson, De Vacas, Dakidarría o Hugo GZ
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El próximo 25 de julio Galicia celebrará su día grande y, para entonces, los Concellos empiezan a desvelar las programaciones especiales con las que se sumarán a estos festejos.
El Día Nacional de Galicia se celebrará en Redondela durante dos jornadas consecutivas durante las que se combinarán actos tradicionales y eventos musicales. El epicentro será el Paseo Marítimo de Chapela.
Digna Rivas, regidora local, avanzó que la programación, para la que se ha contado con la colaboración del programa +Música de la Deputación de Pontevedra, "porá en valor o orgullo pola nosa cultura, a nosa lingua e a nosa identidade a través de propostas musicais diversas e de calidade".
La programación arrancará el viernes, día 24 de julio, en la Praza da Torre con un acto institucional reservado para las 20:30 horas. Le seguirán las actuaciones de los grupos Anaquiños, Froles Mareliñas, Airiños de San Simón y O Carballo das Cen Pólas.
El sábado 25 de julio la fiesta seguirá en Chapela desde las 20:30 horas. El cartel musical estará compuesto en este caso por Noiteson, De Vacas, Dakidarría y Hugo GZ.
"Este ano temos unha programación moi ambiciosa coa que garantimos dúas xornadas de celebración de gran calidade cos mellores grupos de música e baile tradicional de Redondela e grandes artistas do panorama galego", apuntó Rivas. "Dende o Concello convídase a toda a veciñanza e visitantes a participar activamente nestas dúas xornadas de festa colectiva", añadió.