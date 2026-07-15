La Policía Nacional de Vigo ayuda a salvar la vida de un hombre tras sufrir una parada cardiorrespiratoria en Bouzas

Agentes de la Policía Nacional han ayudado a salvar la vida a un hombre que sufrió una parada cardiorrespiratoria en una calle del barrio vigués de Bouzas.

Los hechos ocurrieron durante el mediodía del pasado día 9, cuando una llamada recibida en la Sala CIMACC 091 alertó de que un hombre se había desplomado en la vía pública.

De inmediato, agentes de la Policía Nacional pertenecientes al Grupo de Atención al Ciudadano se desplazaron al lugar, donde comprobaron que personal sanitario, junto a una ambulancia medicalizada, estaba practicando maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) a la víctima, utilizando para ello un desfibrilador. Asimismo, observaron la presencia de un numeroso grupo de personas alrededor de la intervención.

Ante esta situación, los policías procedieron a acordonar la zona y a despejar el entorno con el fin de facilitar el trabajo de los servicios de emergencias y garantizar la movilidad del personal sanitario durante la asistencia. Una vez asegurado el perímetro, los agentes se ofrecieron para realizar relevos en las maniobras de reanimación, colaborando de este modo con el equipo médico para evitar el agotamiento de los intervinientes.

Mientras continuaban las maniobras de reanimación, el personal sanitario siguió utilizando el desfibrilador, cuyo análisis indicó la recuperación del pulso de la víctima.

Finalmente, el hombre fue estabilizado y trasladado a un centro hospitalario, donde permanece ingresado y evoluciona favorablemente.