La Xunta invertirá 6 millones para frenar las inundaciones de los ríos Zamáns y Miñor en Gondomar

La Xunta de Galicia destinará cerca de 6 millones de euros a una actuación destinada a resolver los problemas de inundaciones provocados por los ríos Zamáns y Miñor a su paso por Gondomar.

El director de Augas de Galicia, Roi Fernández, presentó este martes al alcalde, Francisco Ferreira, el proyecto definitivo, que incluye la construcción de un nuevo viaducto en la confluencia de ambos cauces y un canal de alivio para facilitar la evacuación del agua durante los episodios de crecida.

La previsión es licitar las obras antes de que termine 2026, con el objetivo de adjudicarlas e iniciar los trabajos a lo largo de 2027.

Augas de Galicia asumirá la ejecución y el 100% de la financiación, mientras que el Concello deberá garantizar la disponibilidad de los terrenos necesarios. Para reducir las afecciones al tráfico, se habilitará un desvío provisional de la carretera autonómica con un paso sobre el río Miñor.

La intervención, que beneficiará a más de 15.000 personas, se completará con dos paseos fluviales y dos pasarelas peatonales, de forma que, además de mejorar la protección frente a futuras inundaciones, permitirá ampliar las zonas de recreo en el entorno de ambos ríos.