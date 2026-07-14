Rescatan con vida a una mujer que flotaba en la desembocadura del Miño, en A Guarda (Pontevedra)

Los miembros del GES de A Guarda rescataron con vida a una mujer que se encontraba flotando en el río en A Guarda.

Un pescador encontró a la persona flotando en la desembocadura del río Miño, en A Guarda, pasada la medianoche. De inmediato, llamó al 112 Galicia mientras seguía con la vista a la persona para evitar perderle el rastro en el agua, lo que permitió poner en marcha un operativo de rescate en una zona que, según precisó el pescador, era de poca profundidad.

Para rescatar a la persona, se activaron los recursos del GES de A Guarda, de la Guardia Civil, de la Comandancia Naval del Miño e incluso de la policía portuguesa con el fin de identificar a la persona.

Finalmente, se comprobó que se trataba de una mujer y que aún seguía con vida cuando los miembros del GES la sacaron del agua. Posteriormente, fue evacuada por un equipo de Urgencias Sanitarias de Galicia-061 al Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo.