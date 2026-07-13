O Porriño (Pontevedra) instala una pantalla para seguir la semifinal del Mundial entre España y Francia

El Concello pontevedrés de O Porriño animará a la selección española en el partido de semifinales del Mundial gracias a la instalación de una pantalla gigante en la Praza do Concello.

La cita comenzará a las 21:00 horas del martes 14 en la plaza Arquitecto Antonio Palacios y el Concello invita a vecinos de todas las edades a seguir desde allí la semifinal desde el pitido inicial.

"Estamos seguros de que, de nuevo, este partido será una fiesta del deporte en O Porriño", asegura el alcalde, Alejandro Lorenzo, quien destaca la emoción que supone vivir un encuentro de estas características en comunidad.