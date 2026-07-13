Detienen en Vigo a tres hombres este fin de semana por supuestos delitos de violencia de género

Fin de semana complicado en Vigo en materia de violencia de género.Tres hombres han sido detenidos por la Policía Local en los últimos días como autores de agresiones machistas y por quebrantar una orden judicial de alejamiento.

Como recoge Europa Press, la primera intervención ocurrió en la Ronda de Don Bosco. Allí acudieron los agentes tras recibir un aviso de la sala operativa del 092 por un comportamiento agresivo de un varón hacia su pareja en un domicilio.

A la llegada, los policías observaron a un hombre abandonar apresuradamente el edificio, por lo que fue interceptado. Otro agente se entrevistó con la víctima, que presentaba lesiones en un brazo. Tras ofrecer ayuda sanitaria a la mujer, procedieron a la detención del hombre, de 45 años de edad.

La segunda intervención tuvo lugar en la calle Rosalía de Castro, a donde acudió una dotación por una fuerte discusión de pareja. Una vez en el lugar, los funcionarios comprobaron que se estaban produciendo gritos y ruidos. Entraron de inmediato al interior del edificio y encontraron a una mujer tendida en el suelo del rellano, que presentaba varias lesiones en la cara.

Al percatarse de la presencia policial, el individuo se refugió en el interior de la vivienda y se negó inicialmente a abrir la puerta, aunque finalmente accedió a abrir y reconoció que, en medio de una discusión, había golpeado a su pareja y la había echado de casa. Por ello, este hombre de 44 años fue detenido.

Quebrantamiento de orden de alejamiento

Finalmente, la Policía Local llevó a cabo un tercer arresto, en ese caso en la calle Camelias. Los agentes se trasladaron allí tras recibir un aviso sobre la presencia de un hombre golpeando la puerta de un domicilio.

Cuando llegaron interceptaron en la escalera del edificio al sospechoso y, mientras lo identificaban, varios agentes fueron a hablar con la residente del inmueble, que explicó que el varón era su exmarido, que había estado llamando insistentemente al timbre para hablar con ella. También confirmó a los policías que el hombre tenía una orden de alejamiento de ella, por lo que fue detenido por vulnerar esa prohibición.