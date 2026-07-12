Comienzan las obras de mejora del campo del Porriño Industrial (Pontevedra): pasará a ser de césped artificial

O Porriño (Pontevedra) ha arrancado las obras de mejora y modernizacióndel campo de fútbol de Lourambal, casa del Porriño Industrial. El proyecto cuenta con un presupuesto de más de 678.152,05 euros y un plazo de ejecución de cuatro meses.

El objetivo de la actuación es modernizar el espacio para ofrecer unas condiciones óptimas para la práctica deportiva. En concreto, se sustituirá el actual terreno de juego de hierba natural por césped artificial de última generación.

El nuevo campo, con unas dimensiones de 105x67 metros para fútbol 11, estará diseñado de manera polivalente, permitiendo su división en dos campos transversales de fútbol 7. Además, la nueva superficie contará con una subbase elástica, una moqueta bicolor en tono verde y rellenos de estabilización.

Por otro lado y con el fin de realizar un correcto mantenimiento y drenaje, el terreno de juego dispondrá de pendientes específicas y canales de recogida de aguas pluviales en los laterales. También contará con cañones emergentes de riego de largo alcance, así como de un depósito enterrado de 20 metros cúbicos para asegurar el abastecimiento de agua.

El proyecto también incluye una renovación del equipamiento deportivo: nuevas porterías, redes, banderines y banquillos. El alcalde de O Porriño, Alejandro Lorenzo, ha asegurado que su gobierno seguirá mejorando las instalaciones deportivas en todas las parroquias.