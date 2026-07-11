Piden a Caballero que deje de "castigar a la música viguesa" tras el veto a los conciertos en chiringuitos

La prohibición de celebrar conciertos en los chiringuitos de playa salta al escenario político. El Bloque Nacionalista Galego (BNG) ha denunciado este sábado la decisión del gobierno municipal, calificándola de "un nuevo golpe" para los músicos y las músicas de la ciudad.

La concejala del BNG, Ana Martínez, ha criticado que el ejecutivo de Abel Caballero adopte esta decisión en pleno mes de julio, cuando "as bandas locais teñen as datas reservadas precisamente na época do ano na que máis posibilidades teñen de traballar". Así, ha advertido del "absoluto desprezo do Goberno municipal cara ao tecido musical vigués".

Además, ha sembrado dudas sobre la explicación ofrecida por el Concello: "Se realmente existía un problema legal, por que non actuou o Concello durante todo o verán pasado? Por que permitiu que este ano os quioscos anunciasen a súa programación durante semanas sen facer ningunha advertencia? E, sobre todo, por que non buscou con tempo unha solución?".

El BNG considera que esta decisión evidencia una manera de gobernar basada en "prohibir e improvisar". De hecho, defienden que no se trata de un hecho aislado, sino que responde a una política continuada de falta de apoyo a la música hecha en la ciudad.

En este sentido, Martínez ha recordado que el gobierno musical lleva años dificultando la celebración de conciertos en locales de música en directo, así como continúa excluyendo al talento vigués de la programación de los conciertos de Castrelos. Además, ha recordado que el Concello no ha llevado aún a cabo un festival dedicado a los grupos locales, como prometió el mismo alcalde.

Los nacionalistas extienden sus críticas a la Xunta de Galicia y a la Deputación de Pontevedra, a las que responsabiliza de mantener una política cultural que también ignora la creación musical gallega y viguesa. "Continúan dando as costas ás músicas e músicos vigueses, que cada vez teñen máis dificultades para actuar na súa propia cidade", ha afirmado Martínez.