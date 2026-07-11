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Nigrán facilitará un bus gratuito para llegar a Playa América cada fin de semana de julio y agosto
El resto de la semana, la línea intramunicipal Nigránbus seguirá con su recorrido habitual de Chandebrito a Priegue
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El Concello de Nigrán refuerza su transporte público para este verano. El gobierno local facilitará un bus gratuito que conectará Porto do Molle y Praia América todos los fines de semana y festivos de julio y agosto.
Esta iniciativa fue estrenada en 2024 por el consistorio, que en esta ocasión financiará por completo esta línea directa. Los usuarios podrán usar gratis este autobús después de que el Concello contratara unilateralmente el servicio por 10.978 euros.
"Desde a pasada fin de semana, chegar a Praia América e tombarse ao sol en tempo récord co handicap de ser fin de semana ou festivo volve a ser posible para a veciñanza que vive máis alonxada da costa", ha asegurado el gobierno local en una nota de prensa.
La línea funciona con un vehículo de 22 plazas más una de movilidad reducida. El horario será de 11:00 a 13:00 horas, de 14:25 a 16:30 horas y de 17:00 a 20:30 horas, con frecuencias de 20 minutos. El autobús saldrá del área de servicio de autocaravanas de Porto do Molle, hará parada en la Praza Rosalía de Castro y finalizará en Gaifar, junto a la oficina de turismo.
"O punto de inicio é ideal porque hai moitas prazas de aparcamento para a veciñanza que ven máis do interior e facilita tamén a vida aos posibles caravanistas que, deste xeito, non ocupan espazo de aparcamento na costa. Ao mesmo tempo, para no núcleo urbano", ha explicado el edil de Mobilidade, Diego García Moreira.
El resto de la semana, la línea intramunicipal Nigranbus creada en el 2022 opera con su recorrido habitual entre Chandebrito y Priegue, pasando por todas las parroquias e incluyendo la misma parada de Gaifar. "É un aforro de tempo e combustible, resultando un modelo de mobilidade moito máis sostible e que desde o Concello estamos a promover", ha explicado el alcalde, Juan González.