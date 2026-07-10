La Policía Local de Vigo precinta la pantalla de la Deputación para seguir el España-Bélgica

La Policía Local de Vigo ha precintado la pantalla que la Deputación de Pontevedra pretendía instalar en Praza da Estrela para seguir los cuartos de final del Mundial 2026, que enfrentarán a España y Bélgica. El Concello ha impedido su montaje ya que la administración provincial carece de la autorización municipal correspondiente.

Según fuentes provinciales, el gobierno local ha enviado hasta ocho agentes de la Policía Local para precintar la pantalla y ordenar su desmontaje. Desde la Deputación aseguran que esta situación no se produjo en 2024, cuando el ente provincial también instaló una pantalla para seguir el camino de España en la Eurocopa.

"Se da la circunstancia de que, en aquel momento, Luisa Sánchez era vicepresidenta de la Diputación pero aún no había sido elegida como líder del PP de Vigo", aseguran en un escrito difundido a los medios de comunicación, recalcando así que se trata de una medida política y no para garantizar la seguridad de los asistentes.

La Deputación ha confirmado que ha enviado la declaración responsable solicitada y más documentación anexa para que se pueda ver el partido de esta noche en pantalla ubicada en Praza da Estrela. Por el momento, el gobierno local no ha otorgado la autorización necesaria.

El Concello de Vigo comunicó esta mañana que "para poder instalar una pantalla cinematográfica" es necesario "cumplir con la normativa vigente de la Xunta de Galicia" para "garantizar las condiciones de seguridad, accesibilidad y salubridad".

En cambio, Luisa Sánchez achacó la decisión municipal al "sectarismo político" del alcalde Abel Caballero: "Es evidente que no habría ningún problema para instalar una pantalla gigante en ningún punto de la ciudad de Vigo si la iniciativa partiese de otra administración diferente a la Deputación o a la Xunta".