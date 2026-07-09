Vigo volverá a ser sede de los exámenes MIR el próximo año

La ministra de Sanidad atiende a los medios de comunicación con motivo de las pruebas de Formación Sanitaria Especializada, en el exterior del Ministerio de Sanidad, a 24 de enero de 2026, en Madrid Jesús Hellín / EP

El Ministerio de Sanidad ha decidido recuperar Vigo como sede para las pruebas de acceso a la Formación Sanitaria Especializada (FSE) tras suprimirla en la última convocatoria. Estos exámenes incluyen a las titulaciones de Medicina (MIR), Enfermería (EIR), Farmacia (FIR), Psicología (PIR), Biología (BIR), Física (RFIR) y Química (QIR).

La decisión la ha dado a conocer el gerente de la Axencia Galega de Coñecemento en Saúde (ACIS), Antonio Fernández Campa, en su comparecencia en la Comisión 5ª del Parlamento de Galicia. Esta ha coincidido en hora con la reunión del Consejo Nacional de RRHH del Sistema Nacional de Salud, de forma preparatoria a la Interritorial del viernes.

En el borrador remitido a las Comunidades Autónomas, al que tuvo acceso Europa Press, el Ministerio ya abría la puerta a recuperar Vigo en la próxima convocatoria. La ciudad olívica funcionaba como sede de estas pruebas desde 2020, pero esta posibilidad se eliminó en 2026 y se dejó Santiago de Compostela como única ciudad en Galicia.

Desde entonces, la Xunta ha reclamado reiteradamente que el Ministerio rectificase esta decisión y el propio conselleiro, Antonio Gómez Caamaño, abordó con la ministra la necesidad de que Vigo fuese de nuevo sede para la realización de los exámenes. En este sentido, el gerente de ACIS ha celebrado la decisión en su comparecencia.

Con todo, ha apuntado otras "demandas urgentes" al Ministerio, como la necesidad de que el Registro Nacional de Profesionales se ponga en marcha para "planificar de forma global y corregir los déficits de especialistas" y que se agilice el sistema de acreditación de las unidades docentes.

Reacción del alcalde

Por su parte, el alcalde, Abel Caballero, también ha celebrado que el Ministerio tomase en consideración esta petición "atendiendo a los requerimientos hechos desde Vigo": "Fue una demanda que yo le plantée al Ministerio y veo que da cuenta de la petición". En contraposición, ha acusado al conselleiro de "boicotear" la decisión.

Según el regidor, en la reunión donde se eliminó a Vigo de las sedes elegibles, la ministra dijo que "si alguien estaba en desacuerdo, lo dijese". "El conselleiro, viendo que no aparecía Vigo, se quedó callado. Se quedó callado y, por tanto, nos quitaron la sede", ha criticado. De este modo, ha advertido que el Ayuntamiento "no va a tolerar" que el responsable autonómico "vuelva a evitar que haya exámenes MIR" en Vigo.

De igual modo, la presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, ha trasladado su "satisfacción" ante la rectificación del Ministerio: "Vigo nunca debió dejar de ser sede de los exámenes MIR". Además, ha asegurado que su formación lo ha reclamado "de forma constante" de palabra y con iniciativas a nivel local y autonómico.