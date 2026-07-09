Luz verde para la construcción de un glamping en Nigrán (Pontevedra) Concello de Nigrán

El Concello de Nigrán ha aprobado la licencia para la construcción de un nuevo campamento turístico en la zona de A Telleira-Ceán-Lagoíña, en una parcela de 12.785 metros cuadrados situada entre los caminos Volta do Médico y Rectoral, en la parroquia de Nigrán.

El complejo, denominado 'Glamping Lagoíña', contará con tiendas de campaña tipo glamping, casetas de recepción, almacenes, aseos y cuatro cabañas construidas mediante módulos prefabricados sobre cimentaciones puntuales. En total, tendrá capacidad para albergar a 215 personas.

El objetivo del proyecto es integrarse en el entorno respetando el paisaje forestal existente e, incluso, potenciándolo. Para ello, las edificaciones permanentes de servicio se concentrarán en la zona de acceso, la más próxima al núcleo rural, donde ya existen viviendas y la carretera de acceso. Además, estas infraestructuras estarán revestidas íntegramente en madera y ocuparán una superficie inferior a 440 metros cuadrados, con una altura máxima de 2,90 metros.

Además, este verano Nigrán ha estrenado el área para autocaravanas Ledicia Camper Park, ubicada en Otero Pedrayo, con 131 plazas e instalaciones que incluyen piscina, parque infantil, parque canino, zona de barbacoas, sala de juegos y cafetería.

"Es una muy buena noticia para Nigrán porque estamos ganando plazas hoteleras en una modalidad de turismo de calidad, sostenible y muy respetuosa con el entorno. Precisamente, estas construcciones buscan la máxima comunión con la naturaleza y sus clientes valoran esa armonía", destacó el alcalde, Juan González.