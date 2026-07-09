Denuncian un supuesto envenenamiento de árboles en Canido, en Vigo: "Es vandalismo ambiental"

La asociación ecologista Amigas das Árbores ha denunciado públicamente un nuevo ataque contra el patrimonio natural de Vigo: aseguran que los plátanos de sombra situados en la zona de Canido están siendo envenenados de nuevo mediante el uso de glifosato.

Según la entidad, los vecinos que tratan de proteger el arbolado de la ciudad se encuentran en una situación de "total desamparo institucional" debido a la inacción de las administraciones.

La asociación señala que entre los residentes existen fuertes sospechas de que este envenenamiento continuado podría estar relacionado con la comercialización de viviendas de una nueva urbanización en el entorno, con el posible objetivo de eliminar los árboles para despejar las vistas al mar. Por ello, insta a las autoridades competentes a investigar la autoría de estos actos, que califica de "vandalismo ambiental".

Asimismo, sostienen que la gravedad de la situación se ve agravada por la respuesta del Concello de Vigo. En concreto, afirman que el Concello está instalando tomas de tierra directamente sobre los árboles para la posterior colocación de cableado de iluminación que, a su juicio, supone una agresión física y química que deteriora gravemente la salud del arbolado.

También señalan a la Autoridad Portuaria de utilizar árboles como soporte para instalaciones eléctricas y de iluminación vinculadas al Vigo Sea Fest.

Ante esta situación, Amigas das Árbores reclama la paralización inmediata de cualquier instalación de cableado o vallado sobre el arbolado de Vigo, una investigación urgente por parte de las autoridades competentes, incluido el SEPRONA, sobre los presuntos envenenamientos con glifosato y la adopción de medidas de protección "reales y efectivas" para los plátanos de sombra.

"La infraestructura verde es esencial para la salud pública y la calidad de vida. Los árboles no son simples postes para el mobiliario urbano ni obstáculos para la especulación inmobiliaria", concluye la asociación.