Los vigueses, en jaque por la ola de calor: "Los andaluces tienen fama de vagos, pero ahora los entiendo"

Vigo ha amanecido este viernes con 26 grados, una temperatura poco habitual a primera hora del día que refleja los efectos de la ola de calor que azota Galicia. Buena parte de las Rías Baixas permanece en alerta roja y las previsiones apuntan a que los termómetros podrían alcanzar los 36 grados en Vigo este viernes.

Se trata de unas condiciones meteorológicas poco frecuentes en la ciudad y que muchos vigueses aseguran estar afectando a su día a día.

"Lo llevo muy mal", reconoce Mónica, una viguesa que trabaja en el centro de la ciudad. "Con este calor es imposible respirar, dormir o trabajar", lamenta. Explica que ni siquiera por las noches consigue refugiarse del calor y que suele permanecer en el jardín hasta la hora de acostarse. "Tenemos ventilador, pero ni por esas", afirma.

Con humor, compara la situación con las altas temperaturas habituales del sur de España: "Los andaluces tienen fama de vagos, pero con este calor es imposible hacer nada. Ahora los entiendo. Estoy aturdida".

Dani, otro vecino de Vigo, comparte esa sensación de agotamiento. Asegura que el calor de los últimos días les ha obligado a pasar "todo el día pegados al ventilador", aunque reconoce que no basta para aliviar las altas temperaturas. "Echamos de menos tener un ventilador de techo", comenta.

Por las noches, la situación tampoco mejora. "Dormimos con las ventanas abiertas, pero es inútil. No corre ni una brisa y es imposible conciliar el sueño", lamenta.

Lo mismo le ocurre a Bea, una viguesa que lleva durmiendo "a duras penas" las últimas noches: "Incluso con las ventanas abiertas es imposible", dice.

Con todo, el calor parece haber llegado a la ciudad olívica para quedarse, por lo que los vigueses tendrán que hacer acopio de gorras, ventiladores y ropa fresca para hacer frente a lo que promete ser uno de los veranos más calurosos de los últimos años.

Como medida preventiva, la Secretaría Xeral para o Deporte ha suspendido este viernes la actividad deportiva federada y el programa Xogade al aire libre entre las 12:00 y las 20:00 horas en las zonas afectadas por la alerta roja.