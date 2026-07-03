Vigo destinará 763.000 euros a la creación de un parque infantil en la plaza Fernando el Católico Concello de Vigo

El Concello de Vigo destinará 763.000 euros a la reforma integral de la plaza Fernando el Católico. Así lo anunció el alcalde, Abel Caballero, quien destacó que el proyecto transformará este espacio en una nueva zona pública orientada al ocio infantil y al descanso vecinal.

Según explicó, el objetivo es crear "un nuevo espacio público urbano" que combine áreas de juego para distintas edades con zonas de estancia y descanso. El plazo de ejecución es de seis meses.

El parque integrará elementos de juego en el propio relieve del terreno de caucho, con pequeñas montañas formadas en el pavimento. Entre las instalaciones previstas figuran elementos musicales, flores parlantes, camas elásticas, toboganes, una tirolina y columpios. También contará con una cabaña de madera, un gran tobogán y una zona activa equipada con juegos de balanceo y rotación.

Pavimento descontaminante

La remodelación también incluirá espacios de descanso dotados de mobiliario urbano, como bancos y papeleras. Además, se instalarán puntos de recarga para teléfonos móviles alimentados mediante energía solar.

El proyecto contempla igualmente la mejora de la accesibilidad, garantizando el acceso a personas con movilidad reducida. Asimismo, se conservará el arbolado existente para mantener zonas de sombra natural dentro del parque.

Otra de las novedades será la utilización de pavimento fotocatalítico en las áreas peatonales, un material diseñado para contribuir a la reducción de determinados contaminantes presentes en el aire. El parque infantil contará además con un vallado perimetral para reforzar la seguridad de los usuarios.