Vigo aprobará el 7 de julio la creación de su Empresa Municipal de Vivienda

El Consello de la Xerencia de Urbanismo del Concello de Vigo aprobará el próximo 7 de julio el expediente para la creación de la Empresa Municipal de Vivienda, que nacerá con 8,6 millones de euros aportados por la administración local y que se encargará de gestionar el "ambicioso programa de vivienda" impulsado por el Consistorio.

Así lo ha avanzado el alcalde, Abel Caballero, después de que la Xunta de Galicia haya informado favorablemente el expediente de creación de esta entidad municipal. Tras su aprobación en la Gerencia de Urbanismo, el documento se someterá a un periodo de 30 días de exposición pública. Si no se presentan alegaciones, la empresa podrá comenzar su actividad.

Entre sus principales ámbitos de actuación estarán la construcción de 200 viviendas protegidas en Santa Cristina de Lavadores y otras 27 viviendas en Esturáns, destinadas tanto a compra como a alquiler a precio tasado.

Además, el organismo asumirá la gestión de programas de rehabilitación de viviendas con fondos tramitados desde el Gobierno de España, así como las ayudas municipales a propietarios, de hasta 20.000 euros, para incentivar que pongan viviendas vacías en alquiler.

Caballero volvió a cargar contra la Xunta por su gestión en materia de vivienda en Vigo. "La Xunta no hizo en 18 años ni una sola vivienda de alquiler a precio tasado, este es el problema, y ahora las tenemos que hacer nosotros", afirmó el regidor, que insistió en que el Gobierno gallego "abandona su competencia" en esta materia en la ciudad.