Un vertido obliga a prohibir el baño en una playa de Alcabre, en Vigo

El tiempo acompañaba este lunes para disfrutar de una tarde de sol en alguna de las 12 playas con bandera azul de Vigo, pero un vertido "bastante fuerte" de aguas fecales ha estropeado el día a los bañistas de la parroquia de Alcabre. Por ello, el Concello ha prohibido el baño en una de sus playas.

Según fuentes municipales, el gobierno municipal ha cerrado la playa de Santa Baia tras averiarse una bomba de alivio en Alcabre. Operarios municipales han reparado la instalación, pero el Concello mantendrá la prohibición de baño por precaución hasta este martes por la mañana.

La Policía Local de Vigo ha situado diversas señales en el entorno del arenal vigués para avisar a los vecinos de la decisión municipal y evitar que se bañen tras el vertido de aguas sucias. Los vigueses y las viguesas tendrán que dirigirse a otras playas para poder disfrutar de las altas temperaturas de la ciudad.

Según fuentes de dicho cuerpo de seguridad consultadas por Europa Press, fue sobre las 15:00 horas cuando varias llamadas advirtieron a los agentes de la situación, desplazándose al punto los policías. Usuarios de los arenales han comentado a la agencia que el olor era perceptible en la zona..

Según Meteogalicia, los termómetros de Vigo han alcanzado los 28 grados de máxima este último lunes de junio. Las temperaturas ascenderán este martes y superarán los 30 grados, cifras altas respecto a lo habitual en esta época del año.