Liberan a un conductor atrapado tras una colisión frontal en Mos (Pontevedra)

Los bomberos han tenido que intervenir para liberar a un conductor atrapado tras una colisión frontal en Mos. El siniestro se produjo poco antes de las diez de esta mañana en la N-550, en el punto kilométrico 151.

Según informa el 112 Galicia, varias personas testigos del accidente llamaron para solicitar ayuda para dos conductores implicados en una colisión frontal. Uno de ellos había quedado atrapado en el interior del turismo, mientras que el conductor de la furgoneta pudo salir por sus propios medios. Sin embargo, necesitaba asistencia médica debido a golpes en un costado y en la cabeza.

Por su parte, los Bomberos del Baixo Miño, con la colaboración de los miembros del GES de Mos, liberaron al ocupante del turismo para que pudiera recibir la atención sanitaria necesaria.

Ambos implicados fueron evacuados a centros hospitalarios del área de Vigo.