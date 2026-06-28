Vigo se prepara para temperaturas por encima de los 30 grados la próxima semana

Julio llega acompañado de altas temperaturas este 2026. Pese a los 26 grados de máxima registrado este fin de semana, el viento ha estropeado el descanso a vigueses y viguesas, que no han podido disfrutar de sus playas con comodidad.

Samil ha calcado este domingo la imagen del sábado: aparcamientos con espacios libres y poca afluencia en el arenal. El viento y las nubes de la mañana no animaron a los vecinos de la ciudad a acercarse al litoral y darse un baño.

La semana que viene, los vigueses y las viguesas tendrán una nueva oportunidad. Según previsiones de Meteogalicia, los termómetros superarán los 30 grados a partir de este lunes; una situación que alargará hasta el próximo domingo.

En concreto, los próximos días se prevén cielos poco nublados o despejados, mientras las temperaturas serán altas para este período. Las mínimas se mantendrán sin cambios y las máximas ascenderán ligeramente, de los 26 registrados este domingo a los 32 grados del próximo fin de semana.

En lo referido a la calidad del aire, se mantendrá a un nivel favorable en general.