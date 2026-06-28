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Vigo se prepara para temperaturas por encima de los 30 grados la próxima semana
El viento ha estropeado este fin de semana los días de playa, pero la semana que viene se prevén temperaturas altas que darán otra oportunidad a vigueses y viguesas
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Julio llega acompañado de altas temperaturas este 2026. Pese a los 26 grados de máxima registrado este fin de semana, el viento ha estropeado el descanso a vigueses y viguesas, que no han podido disfrutar de sus playas con comodidad.
Samil ha calcado este domingo la imagen del sábado: aparcamientos con espacios libres y poca afluencia en el arenal. El viento y las nubes de la mañana no animaron a los vecinos de la ciudad a acercarse al litoral y darse un baño.
La semana que viene, los vigueses y las viguesas tendrán una nueva oportunidad. Según previsiones de Meteogalicia, los termómetros superarán los 30 grados a partir de este lunes; una situación que alargará hasta el próximo domingo.
En concreto, los próximos días se prevén cielos poco nublados o despejados, mientras las temperaturas serán altas para este período. Las mínimas se mantendrán sin cambios y las máximas ascenderán ligeramente, de los 26 registrados este domingo a los 32 grados del próximo fin de semana.
En lo referido a la calidad del aire, se mantendrá a un nivel favorable en general.