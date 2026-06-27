Sobre mil personas salen a la calle en Vigo en defensa de los derechos LGBTIAQ+

Una multitudinaria marcha arco iris ha recorrido este sábado el centro de Vigo con motivo del Día Internacional del Orgullo. Sobre mil personas se han manifestado en defensa del colectivo LGBTIAQ+, entre críticas al Concello por la falta de apoyo institucional.

Bajo el lema "Fronte ao fascismo, orgullo e transfeminismo", el colectivo olívico partió desde la Plaza Fernando o Católico pasadas las 20:00 horas. "Imos queimar a conferencia episcopal", "O eixo do mal é cishetero patriarcal" y "O orgullo non se vende, o orgullo se defende" fueron algunas de las proclamas que entonaron las manifestantes.

Las banderas arco iris, bisexual y trans colorearon la tarde del centro de Vigo, mientras en el Puerto de Vigo comenzaban los primeros acordes de Taburete en el Muelle de Trasatlánticos. "No soy un error", "Autodeterminación ou lume" o "Para todes todo" son algunos de los lemas que se podían leer en los carteles que completaban la marcha hacia Policarpo Sanz.

También hubo espacio para las críticas al Concello de Vigo, al que responsabilizan de no apoyar el Orgullo en la ciudad. Desde 2009, la asociación Nós Mesmas organiza las actividades alrededor de esta efeméride, entre la que se encontraba la Festa DiversXs que han tenido que cancelar este 2026.

Pegatina en un escaparate de Urzáiz S.P.

Aun así, las asociaciones de Vigo han organizado un amplio programa de actividades por el mes del Orgullo Crítico LGBTIAQ+. Jornadas de juegos de mesa, contacuentos, coloquios, charlas y talleres que se celebraron desde el 5 de junio hasta este sábado 27.

El colectivo se reunió en la Plaza Fernando o Católico desde las 17:30 horas, cuando personas de todas las edades disfrutaron de una velada de maquillaje, hasta las 20:00 horas —momento en el que partió la manifestación por la calle Urzáiz hacia el centro de la ciudad—.