Las fiestas de Coia tendrán atracciones (o atracción) este 2026: los primeros feriantes del verano llegan a Vigo

Coia ha madrugado con un nuevo vecino este sábado. La atracción The King ya se encuentra en la avenida de Castelao, con la seguridad de poder trabajar este verano en Vigo tras conseguir el permiso municipal. Ahora bien, a menos de una semana del comienzo de la verbena, aún se desconoce si tendrá compañía.

"Es la única que sabemos que está fijo", ha confirmado el presidente de la Comisión de Festas de Coia, Manuel Carrera a Treintayseis. Esta atracción de feria está compuesta por un brazo mecánico de gran altura que rota 360 grados de forma vertical, colocando boca abajo a quien se monte en ella.

Carrera dice que The King es una atracción "nueva de todo" y, en consecuencia, cumple con la normativa de la ley del espectáculo de 2022. De hecho, ya el año pasado podría haberse instalado, pero los propios feriantes decidieron abandonar esta posibilidad en solidaridad con sus compañeros cuyas atracciones fueron rechazadas por el Concello de Vigo.

¿Habrá más atracciones?

El presidente de la Comisión das Festas de Coia desconoce si el gobierno de Abel Caballero permitirá la instalación de otras atracciones. Durante los últimos meses, han mantenido conversaciones y asegura que sobre una decena de carruseles infantilespodrían tener el visto bueno municipal.

"Las infantiles quedaron en darnos un informe con las que podrían entrar y seguimos esperando. Fuimos el jueves y el viernes al Concello, los llamamos no sé cuántas veces y 'ahora no puedo, en uno minutos te llamo', y seguimos igual. No nos pasaron el informe, ni nos llamaron, ni nada", denuncia Carrera.

La Comisión ya debería contar con una respuesta para informar a los feriantes, ya que algunos viajan desde Valencia y "gastan horas de carretera". Aun así, según indica Carrera, "ellos dicen que van a empezar a entrar porque se les dijo verbalmente", pese a no contar con el permiso correspondiente por escrito.

"No nos dijeron cuáles podían, por eso les digo: no os echéis ya porque a lo mejor llegáis aquí y no os deja trabajar. Pero no, ellos están con toda la ilusión y vienen para acá", afirma el presidente de la Comisión de Festas de Coia, que calcula que estas atracciones comenzarán a llegar a la avenida de Castelao en los próximos dos días.

"Cada vez es peor" y "ganas de que acaben ya"

Carrera lamenta que "cada vez es peor, cada vez se complica más" organizar fiestas populares en Vigo. Señala a la burocracia, ya que las asociaciones y comisiones deben entregar toda la información con una antelación de 15 días hábiles, mientras que las instituciones apuran hasta el último minuto para dar el permiso.

"Todavía no lo revisaron, ¿nos van a pedir cosas el lunes o el martes? Ya me dirás, hasta que pase como el año pasado y reviente todo", afirma molesto el portavoz de la Comisión, que asegura que tiene "ganas de que acaben ya" las fiestas de Coia 2026 por el desgaste acumulado en los últimos meses.