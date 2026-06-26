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Vitrasa activa un servicio especial en Vigo para los conciertos de Castrelos 2026
Las lanzaderas se pondrán en marcha tras el concierto de Deep Purple el próximo jueves, 2 de julio, y se recomienda adquirir el billete de forma anticipada
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El próximo jueves, 2 de julio, comienzan los conciertos de Castrelos con la actuación de Deep Purple, y con el objetivo de facilitar y garantizar la movilidad al rematar la actuación, Vitrasa pondrá en marcha, un año más, un servicio de lanzaderas.
Desde la empresa recomiendan la compra de los billetes de forma anticipada a través de la plataforma Woutick! y recuerdan que los usuarios de la PassVigo podrán beneficiarse de la bonificación introduciendo el número de su tarjeta en el apartado "Código de promoción".
Los autobuses que prestarán el servicio llevarán el rótulo "Venta Online Anticipada" y realizarán el siguiente recorrido: Castrelos - Camelias - Venezuela - Urzaiz - García Barbón - Sanjurjo Badía - Travesía de Vigo - Pizarro - Plaza de España - Gran Vía.
Las lanzaderas funcionarán al finalizar cada una de las actuaciones programadas para este verano en el auditorio de Castrelos:
- 2 de julio: Deep Purple
- 16 de julio: Molotov
- 18 de julio: Coral Casablanca
- 24 de julio: Ópera Carmen
- 30 de julio: Chayanne
- 1 de agosto: Noite de Zarzuela
- 7 de agosto: Abraham Mateo
- 9 de agosto: Ópera Nabucco
- 11 de agosto: The Corrs
- 14 de agosto: Viva Suecia
- 15 de agosto: Iván Ferreiro
- 16 de agosto: FNAC Live, con Fillas de Cassandra, The Rapants y Eladio y los Seres Queridos