Vigo guarda un minuto de silencio por las víctimas y afectados de los terremotos en Venezuela

Minuto de silencio en Vigo por las víctimas de los terremotos en Venezuela S.P.

Un "doblete sísmico" hizo temblar este pasado miércoles a Venezuela. Edificios en ruinas, personas sepultadas y una crisis humanitaria de primer nivel que ya recibe apoyo de cada rincón del mundo. Este mediodía, el Concello de Vigo ha mantenido un minuto de silencio por las víctimas y afectados por los terremotos.

Sobre las 12:00 horas, representantes de los tres partidos políticos con representación en Vigo —PSOE, PP y BNG— se situaron frente a la entrada del Ayuntamiento, en Praza do Rei. Tras una breve intervención del alcalde Abel Caballero, mantuvieron un riguroso minuto de silencio en solidaridad con los 589 fallecidos y 4.300 heridos registrados hasta ahora en el país caribeño.

"Quero desde Vigo enviar a toda a xente de Venezuela unha aperta fortísima, transmitirlles a nosa solidaridade", ha afirmado el regidor socialista en declaraciones a los medios después del acto solemne, que ha terminado con un aplauso conjunto de los representantes municipales.

"E dicirlles tamén a todos os venezolanos e venezolanas que están en Vigo que o Concello está á súa disposición para todo o que necesiten", ha añadido Caballero, que ha recordado la relevancia de la ciudad olívica en la emigración gallega hacia Venezuela y el resto de Latinoamérica, así como lugar escogido para su retorno por muchos migrantes.

Minutos de silencio por toda Galicia

Las corporaciones locales de Galicia han mostrado este viernes su apoyo y solidaridad con los afectados por los terremotos que sacudieron Venezuela. Se han realizado concentraciones y 'minutos de silencio' frente a los Ayuntamientos, respondiendo a la convocatoria realizada por la Federación Galega de Municipios e Provincias (Fegamp).

Uno de ellos ha sido el Concello de Bueu, cuya concentración ha tenido lugar a las 12:00 horas frente a la Casa Consistorial. El alcalde de la villa, Félix Juncal, ha señalado "a forte vinculación que une a Galicia e Bueu con Venezuela, terra de acollida de miles de galegos e galegas, fainos sentir esta traxedia especialmente próxima".