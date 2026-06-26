Vigo arranca el fin de semana con un espectacular doble arcoíris sobre la ría

Vigo ha amanecido con una imagen espectacular sobre la ría este viernes, como aperitivo perfecto para el fin de semana.

Tras las tormentas, la lluvia y los cielos nublados que han dejado momentos de sol, un arcoíris se ha dibujado en el cielo de la ciudad.

Como ha pasado en otras ocasiones, se trata de un arcoíris doble que ha destacado bajo el cielo nublado y grisáceo y que se ha podido visualizar desde varios puntos de la ciudad.

Este segundo arco, se da cuando la luz experimenta dos reflexiones internas, en lugar de una, de la misma gota de agua; al rebotar una vez más, sale en un ángulo de 52º (en el primer arco sale en un ángulo de 42º) y con el orden de los colores invertido.