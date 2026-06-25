Venezolanos en Vigo ante los terremotos en su país: "Te sientes atado de manos"

La comunidad venezolana residente en la ciudad olívica vive estas horas con la máxima preocupación, sin separarse del teléfono ni tampoco de la actualidad y de los medios de comunicación que les permiten seguir las consecuencias de los terremotos que han asolado su país de origen. Hay, por el momento, casi 200 fallecidos y más de 1.500 heridos.

Han sido horas angustiosas en las que, con lágrimas en los ojos, algunas de las personas afincadas en Vigo han ido comprobando uno por uno si todos sus familiares estaban bien. No ha sido fácil, los problemas de conectividad y la falta de luz han retrasado este agónico proceso.

Ana Sara Lera, de la Asociación de Venezolanos en Vigo, cuenta cómo ha vivido estos terribles momentos: "Mi hermana me hizo una videollamada y vi cómo temblaba", cuenta sobrecogida. "El problema no es tanto lo que se puede reconstruir, sino que Venezuela está colapsada. No hay insumos, no hay medicinas... Lo vivimos desesperados. Hay muchos fallecidos porque ayer allí también era festivo y había mucha gente en sus casas", añade preocupada.

Carmen, médico en Vigo y responsable, al mismo tiempo, de una panadería en la ciudad olívica, tiene en Venezuela a sus hermanos, a sus sobrinos y a los hijos de éstos. "A mi hermana sí se le dañó la casa pero lo importante es que de salud están todos bien", precisó a este medio. "Las últimas horas han sido horribles. No tienen luz, no tienen comunicación. No ha sido fácil dar con todos mis hermanos porque están repartidos por diferentes ciudades y esos momentos hasta poder comunicarnos con ellos han sido difíciles", añade.

Uno de los lugares más afectados, Vargas, fue hogar de esta venezolana afincada en Vigo: "La lloradera cuando me enteré no fue normal. Yo trabajé como médico muchos años allí. Ha sido un dolor muy grande", lamenta Carmen. "Traté de comunicarme con todo el mundo, de ofrecerles redes para lo que necesiten... Lo que están viviendo no es fácil. Todo el mundo necesita ayuda y se siente impotencia familiar, pero también profesional", anota.

Carlos Molinares, que también tiene un negocio en Vigo desde hace 11 años, mostraba hoy también su preocupación: "Mi familia está bien", cuenta a Treintayseis. "Nos estamos informando de cómo enviar ayuda, pero lleva tiempo y no es tan fácil. Estamos preocupados. Venezuela tiene una situación económica muy complicada y, aparte de eso, le ocurre un terremoto de esa magnitud... pues, tú me dirás. Mi familia, insisto, no se ha visto afectada, pero muchas otras familias sí. Lo que más preocupa es el tema de los medicamentos, los insumos, alimentos perecederos... Son, en Venezuela, de un consumo muy volátil. Puede ser que los tengas hoy, pero mañana no. Y nada más, nos sentimos un poco de manos atadas porque desde aquí no podemos hacer mucho", lamenta.

Desde la Asociación Amigos de Venezuela en Vigo están buscando la mejor manera de organizarse y poder enviar ayuda en cuanto sea posible. Pero, insisten, es algo que debe hacerse con calma y por los cauces adecuados. Para ello se pondrán en contacto con Cáritas Venezuela.