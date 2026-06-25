Cuenta atrás para las humanizaciones de Coia, en Vigo: comenzarán a principios de julio

El Concello de Vigo invertirá 1.720.000 euros en la humanización de varias calles del barrio de Coia. El alcalde Abel Caballero ha avanzado que las obras comenzarán a principios del próximo mes de julio.

Así lo ha desvelado en un audio distribuido a los medios de comunicación, en el que ha detallado que el Concello actuará en las calles Mondariz, Soutomaior y Tomiño. El objetivo municipal es realizar una mejora de accesibilidad y crear más zonas verdes, así como de aparcamiento.

"Al mismo tiempo comenzamos obras para la sustitución de las condiciones de abastecimiento y saneamiento en las calles A Guarda, Pontecesures, Cuntis y O Porriño", ha asegurado el regidor socialista, que ha recordado que su gobierno invertirá 1,5 millones de euros en esta actuación.

Además, Caballero ha recordado la "intervención urbana y artística" programada para el barrio de O Rocío, que contará con una presupuesto de 4,4 millones de euros. En total, ha presumido el alcalde, 7.655.000 euros de inversión municipal en Coia.

Cabe recordar que hace más de un año se vivieron momentos de tensión entre vecinos de Coia y la Policía Nacional durante una manifestación en la calle Caldas de Reis, en la que demandaban soluciones ante los problemas de aparcamiento que sufren en su día a día, el mal estado de las aceras y el "abandono institucional". El Concello no ha anunciado ninguna actuación para esta vía sin salida.