La Deputación de Pontevedra respalda el Vigo Sea Fest, que volverá en julio a la ciudad

El Vigo Sea Fest contará con el respaldo de la Deputación de Pontevedra que, recientemente, ha mostrado su apoyo a la Cooperativa de Armadores de Pesca del Puerto de Vigo para la organización de una nueva edición de este festival gastronómico, escaparate para los productos del mar y para la promoción del consumo de pescado.

Por su parte, la administración provincial aportará 55.000 euros a la cooperativa, y así se ratificó en un encuentro mantenido entre la vicepresidenta de la Deputación, Luisa Sánchez, el presidente de ARVI, Javier Touza y el director - gerente de la cooperativa, Edelmiro Ulloa.

El Vigo Sea Fest volverá a celebrarse, en la que será su sexta edición, entre los días 9 y 12 del próximo mes de julio.

"O Vigo Sea Fest é un evento gastronómico e cultural que se ten convertido nunha ferramenta eficaz para difundir os beneficios do consumo de peixe e achegar á sociedade o papel fundamental que desempeña o sector pesqueiro na economía de Vigo", señaló Luisa Sánchez.

La programación del festival incluirá, además, degustaciones, demostraciones de cocina, actividades familiares y actuaciones musicales.