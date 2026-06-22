Estas son todas las hogueras que se celebrarán en Mos (Pontevedra) por San Xoán

Mos también se sumará a la tradicional noche de San Xoán -mañana martes, día 23 de junio- con la elaboración de hogueras por parte de ocho asociaciones del municipio, las cuales han recibido la preceptiva autorización por parte del Concello de Mos.

Más concretamente, las entidades autorizadas son Fundación Pazo de Mos, la Asociación de Veciños A Nosa Terra, la Asociación Veciñal e Cultural Ledicia de Sanguiñeda, la Asociación de Festas Castro de Herville, el Círculo Cultural Abrente, la Asociación de Veciños de Petelos, la Comisión de Festas de Santiaguiño e Santa Ana de Guizán y el Centro Cultural e Deportivo As Pedriñas.

Según fuentes del Consistorio mosense, la programación prevista para la noche de mañana incluirá propuestas para todos los públicos que, además, combinarán tradición, gastronomía, y música.

Vecinos y visitantes podrán degustar sardinas, churrasco, porco ao espeto, choripán y queimada. Además, habrá actuaciones musicales en distintos puntos del municipio.

Celebraciones sin fuego

Además de las citadas, otros puntos y parroquias de Mos acogerán actos con motivo de San Xoán, sin embargo, no emplearán hogueras en ellos. En Louredo, por ejemplo, la comisión prepara una fiesta gastronómica.

El Concello de Mos anima a la ciudadanía a participar en estas fiestas "con responsabilidade" y también "respectando as medidas de seguridade e prevención establecidas para garantir o correcto desenvolvemento da festa e a protección das persoas e do medio natural".