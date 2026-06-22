El Puerto de Vigo completa con éxito un simulacro de evacuación en su sede central Cedida

La Autoridad Portuaria de Vigo ha completado con éxito un simulacro de emergencia y evacuación total en su edificio de oficinas centrales.

El ejercicio, que comenzó a las 11:00 horas, simuló un escenario complejo que obligó a activar el "Plan de actuación ante emergencias". Según informan en un comunicado, el personal del edificio reaccionó con rapidez a las señales de alarma, desalojando las instalaciones de manera ordenada hacia los puntos de encuentro exteriores previamente designados en la Plaza de la Estrella.

Durante el desarrollo del simulacro, los equipos internos de seguridad pusieron a prueba la gestión de flujos de salida ante situaciones imprevistas, como el bloqueo simulado de alguna de las vías principales. Entre las distintas herramientas de seguridad evaluadas, un grupo de trabajadores voluntarios probó un sistema alternativo de evacuación vertical (tobogán de emergencia) desde la primera planta.

Se trata del tobogán de salvamento de ALEIVA Group (diseñado por Axel Thoms). Un sistema de evacuación de emergencia que garantiza una evacuación segura y rápida cuando la ruta de escape habitual está bloqueada, ya que ofrece un deslizamiento autofrenante y es apto para mujeres embarazadas y personas con movilidad reducida.

El máximo responsable portuario, Carlos Botana, ha mostrado su satisfacción por el desarrollo de la jornada, destacando el alto grado de implicación de toda la plantilla y la excelente coordinación demostrada. Asimismo, ha agradecido la colaboración de los ciudadanos y usuarios del entorno por su comprensión durante los minutos que duró el ejercicio.