Una menor es evacuada en helicóptero desde Ons con una posible complicación médica

Una menor de corta edad ha tenido que ser evacuada en un helicóptero de emergencias desde la isla de Ons tras presentar un malestar progresivo "con diversos síntomas compatibles con una posible complicación médica", según ha informado el Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia a Europa Press.

En un primer momento, la menor fue atendida en el puesto de asistencia sanitaria en la mañana de este sábado. Tras la primera valoración, el personal del Parque Nacional activó el procedimiento de coordinación con el 112 Galicia, que movilizó de inmediato un helicóptero de emergencias para garantizar una evacuación "rápida y segura" desde el helipuerto de la isla.

De este modo, la menor ha sido trasladada para valoración hospitalaria especializada. "La intervención se ha desarrollado con normalidad, en un tiempo óptimo y sin incidencias adicionales", han detallado fuentes del espacio natural.

En la operación han participado de manera coordinada el personal del Parque Nacional, profesionales de Tragsa y los servicios de emergencias 112 Galicia y 061. En este sentido, el Parque Nacional ha agradecido la colaboración y profesionalidad de todos los equipos implicados.