Mapa con todas las hogueras de San Juan 2026 en O Porriño: "Es una de las noches más especiales del año"

El Concello pontevedrés de O Porriño ha autorizado, por el momento, 21 hogueras, entre públicas y privadas, distribuidas por distintas parroquias del término municipal para celebrar la noche de San Juan.

"San Juan es una de las noches más especiales del año para nuestra vecindad. Queremos que siga siendo una celebración de encuentro, de convivencia y de tradición, pero también una fiesta segura, organizada y respetuosa con las normas que nos permiten disfrutarla con total tranquilidad”, añadió el alcalde, Alejandro Lorenzo.

Según adelantó el gobierno local, habrá hogueras en todas las parroquias y en el centro urbano impulsadas por el tejido asociativo, como las promovidas por la Asociación de Vecinos San Benito y San Sebastián, la Asociación Cultural A Forna, la Sociedad Cultural Recreativa Mosteiro Budiño, la Asociación de Vecinos O Castelo, la Asociación Cultural As Mimosas Carracido, la Asociación Comisión de Fiestas da Costeira en Mosende, la Asociación de Fiestas San Benito Covelo, en Atios, y la Asociación Cultural de Pontellas.

En total, diez hogueras públicas donde el fuego convivirá con la gastronomía y la tradición. El "¡Meigas fóra!" vuelve a tener en O Porriño diferentes espacios.

Con todo, desde el Concello recuerdan que todas las hogueras autorizadas deben cumplir las condiciones recogidas en el bando regulador, que establece las medidas de seguridad necesarias para proteger a las personas, los bienes y el medio natural.

"Queremos que, como siempre, sea una noche mágica en el municipio, pero primando la seguridad", asegura Lorenzo. Entre otras condiciones, las hogueras deberán situarse en lugares despejados y mantener una distancia mínima de 15 metros respecto de viviendas, árboles u otras instalaciones. Su estructura no podrá superar los cuatro metros de diámetro ni los dos metros de altura y únicamente podrá emplearse madera natural, quedando prohibida la quema de plásticos, neumáticos, espumas, aceites, sprays o cualquier otro material contaminante o peligroso.

Mapa con las 21 hogueras señalizadas