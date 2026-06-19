Vigo activa los preparativos para la época más mágica del año: "Ya estamos con la Navidad 2026"

El Concello de Vigo continúa preparando la próxima campaña navideña. El alcalde de la ciudad, Abel Caballero, anunció este viernes la aprobación de la prórroga del contrato para la supervisión de los trabajos de montaje, desmontaje y mantenimiento de la iluminación y la decoración de Navidad.

La prórroga, que asciende a 47.230 euros, permitirá garantizar el seguimiento técnico de todos los elementos que forman parte del dispositivo navideño de la ciudad durante la próxima edición.

Según explicó el regidor, el contrato abarca la iluminación decorativa y los distintos elementos ornamentales que se instalan durante las fiestas, incluyendo los sets decorativos, la ornamentación vegetal y no vegetal, el Belén, el servicio de megafonía y los mercados navideños.

"Ya estamos con la Navidad", afirmó Caballero al dar cuenta de este acuerdo, con el que el gobierno municipal inicia la planificación de una de las citas más importantes del calendario vigués.