Polémica en Vigo tras filtrarse la declaración de la concejala sobre el Caso Saltamontes: "Nada que ocultar"

Una persona observa la atracción en la que se produjeron los hechos, a 3 de agosto de 2024 Javier Vázquez - Europa Press

La filtración del vídeo de una declaración de la concejala de Seguridad de Vigo, Patricia Rodríguez, sobre el Caso Saltamontes ha disparado las críticas de la oposición contra el gobierno local. El Partido Popular (PP) de Vigo ha calificado de "indecente" y "escandaloso" el testimonio de la responsable municipal.

Las imágenes muestran la declaración de la concejala, ahora imputada por un delito de homicidio imprudente y otro de lesiones, en el marco de la investigación judicial sobre el accidente mortal del Saltamontes en las fiestas de Matamá en 2024.

La presidenta y portavoz del PP local, Luisa Sánchez, ha afirmado que el vídeo refleja "la poca empatía del gobierno de Abel Caballero". "Hemos visto como, con tal de salvarse a sí misma, Patricia Rodríguez Calviño señala a los mismos funcionarios con los que trabaja a diario. Le debería dar vergüenza", ha aseverado.

"Hace lo posible por exculparse, por alegar que ella no toma las decisiones y que solo firma los documentos que le mandan", ha señalado la edil 'popular', que ha reprochado a la concejala no conocer "el calendario de fiestas de verano de Vigo". "Es bochornoso", ha remarcado.

Este viernes se celebra un pleno extraordinario en el Concello de Vigo, en el que la oposición pedirá explicaciones al gobierno local, así como el cese de la concejala de Seguridad. Quien no atenderá ni ofrecerá su versión de los hechos ha sido el alcalde Abel Caballero, cuya comparecencia fue rechazada por los socialistas.

Patricia Rodríguez: "No hay nada que ocultar"

Ante la publicación del vídeo, la concejala de Seguridad ha mostrado su rechazo ante la filtración de su declaración del pasado 3 de febrero. "No hay nada que ocultar en este procedimiento; no obstante, rigen normas que todos deben respetar para garantizar los derechos de cada uno de los implicados", ha afirmado.

Rodríguez ha recordado que el "reglamento especifica expresamente qué partes del proceso son públicas y cuáles no". "Cada uno es responsable de sus comportamientos y todas estas cuestiones serán analizadas para garantizar que se respeten los derechos como persona, independientemente del cargo que ostente", ha advertido.

"Reitero todo mi respeto al proceso judicial y mi continua colaboración para que sea resuelto con la mayor brevedad, tal y como hice desde el principio", ha concluido la edil socialista, que ha hecho un llamamiento para "evitar la reproducción o amplificación de contenidos procedentes de actuaciones reservadas".

"Este gobierno confía en la justicia"

El portavoz del grupo socialista, Carlos López Font, ha respondido a las declaraciones de la presidenta local del Partido Popular. "No quiere que la justicia haga su función, que dejen trabajar a la justicia", ha solicitado el edil, así como ha asegurado que "este gobierno local confía en la justicia".

En un audio distribuido a los medios de comunicación, Font ha defendido que "lo que se oculta detrás de todo esto es la desesperación del PP de Vigo y del BNG porque esta ciudad no los quiere". "Son los peores candidatos que hubo nunca en esta ciudad", ha asegurado.

"Los candidatos son tan malos que la ciudad los desprecia, de ahí que no quieran hablar de política, sino de calumnias", ha añadido el portavoz del gobierno local, que ha recalcado que el PP de Vigo está "al servicio de Rueda", el presidente de la Xunta de Galicia.