Instalan los primeros 800 asientos de la nueva grada de Gol de Balaídos, en Vigo

El estadio de Balaídos contará con cerca de 800 celtistas más a partir de la próxima temporada. Los aficionados volverán a ocupar la grada de Gol gracias a la habilitación de nuevas localidades, según ha confirmado el alcalde de Vigo, Abel Caballero, a través de sus redes sociales.

En total, el Concello ha incorporado 792 asientos en este fondo del estadio, que, según destacó el regidor, ofrecen "una visibilidad ciertamente extraordinaria". La medida permitirá aumentar significativamente la capacidad de la grada de Gol, ya que la estructura provisional utilizada hasta ahora apenas disponía de unas 300 plazas.

Caballero ya había avanzado a comienzos de junio que las obras avanzan a buen ritmo, con el objetivo de que la nueva grada de Gol esté completamente finalizada a principios de 2027. Una vez concluida, permitirá incrementar el aforo de Balaídos en unas 7.000 localidades.