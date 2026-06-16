Vigo se teñirá de albiceleste durante el Mundial 2026: "Escucho el himno de Argentina y me pongo a llorar"

Los vigentes campeones del mundo, la selección de Leo Messi, se estrena este miércoles a las 3:00 horas en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. Argentina sueña con repetir la hazaña de Qatar y Vigo volverá a sentir la pasión albiceleste por sus calles este mes y medio de competición.

Leo Messi y compañía debutarán esta madrugada contra Argelia. Kansas City se teñirá de los colores de la albiceleste, cuyos aficionados volverán a demostrar ser unos de los más intensos y pasionales del mundo de fútbol.

"El argentino es hincha de su selección, por más que sea de un equipo. Yo soy de River, mi mejor amigo es de Boca. Durante el año discutimos, pero juega la selección y no existe ni River ni Boca", asegura Cristian, argentino en Vigo, a Treintayseis.

Cristian lleva desde principios de los 2000 en la ciudad olívica. Llegó con sus padres de casualidad, ya que su destino era Málaga, pero asegura que no cambiaría Vigo "por nada". "Yo soy de Mar de Plata, Argentina. La extraño como el primer día, pero no volvería ni loco", admite.

"Yo siempre se lo comento a mi familia de Argentina, la gente que vive acá tiene un privilegio de haber nacido aquí, en esta zona por lo menos. Hay de todo y se vive tranquilo", asegura Cristian, que es uno de las personas que ha impulsado las juntanzas argentinas durante los mundiales.

Picoteo, sede de Argentina en Vigo

Alex, argentino residente en Vigo, vivió la Finalísima de 2022 en Londres. La unión de la comunidad argentina en Reino Unido le animó a organizar una quedada para vivir el Mundial de Qatar en Vigo. "Hablé con Edu —propietario de Picoteo— (...). Le dije: yo confío y hasta seguramente te puedas permitir cerrar un tiempo el bar".

Cristian, durante la celebración del Mundial de Qatar 2022 Cedida

Picoteo se convirtió así en la sede mundialista de los argentinos residentes en Vigo y Galicia. A medida que avanzaron las semanas y el equipo de Leo Messi superaba eliminatorias, el ambiente era cada vez más intenso: "Tuvimos que echar gente para el bar de abajo porque no entrábamos".

Desde entonces, el local de Edu se ha convertido en una referencia para la comunidad argentina en Vigo. El fernet no falta en su despensa desde que Messi es campeón del mundo. Ahora bien, este 2026 no puede volver a ser la casa de Argentina en Vigo durante el Mundial.

"Me llamaron un grupo de argentinos hace menos de una semana para ver si podían venir. Ya tenían reunidas a 150 personas. Le pregunté por los horarios: 2:00, 3:00, 4:00 horas de la mañana. Yo a esa hora me es imposible", explica el hostelero a Treintayseis, ya que debe cerrar antes de las 2:00 horas.

"Al día siguiente, cafecito y a trabajar"

Alex no se juntará con el resto de la comunidad estos primeros partidos. Está fuera de Vigo, pero seguirá igualmente en directo cada partido de la selección albiceleste: "Me los voy a ver todos, porque es el Mundial. Al día siguiente, cafecito y a trabajar".

"Soy muy fanático de Argentina, la selección para mí es un sentimiento que no se puede describir. Escucho el himno y se me pone la piel de gallina, me pongo a llorar", desvela este argentino, sobre una sensación que contagian a cualquier tipo de persona.

Argentinos celebrando la victoria de su selección en Qatar 2022 Cedida

Con Alex en fuera de juego, el hermano de Cristian ha encontrado una solución para que toda la comunidad disfrute unida el estreno de Argentina contra Argelia. "Conseguimos una discoteca, en García Barbón 30, se llama D Chloe", afirma Cristian .

Este migrante argentino asegura que habrá "mínimo" 50 personas en este local de ocio nocturno disfrutando del partido de los de Scaloni. El encuentro empieza a las 3:00 horas y trabaja la mañana siguiente, pero "por la selección lo que sea".

"Dormiré dos o tres horas antes, miraré el partido y me volveré para dormir una hora más si me dejan los nervios. Y después a trabajar, no queda otra", explica este padre de familia, que lamenta que la generación de sus hijos no pueda disfrutar de estos partidos debido a los horarios.

Argentinos celebrando la victoria de su selección en Qatar 2022 Cedida

Tanto Alex como Cristian son conscientes que son una de las candidatas a ganar el Mundial, pese a no partir como favoritas. Los malos resultados de España y Uruguay indican que no hay ningún partido sencillo, pero no pierden su ilusión ni la pasión que les llevó a ser campeones del mundo.