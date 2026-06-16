La oposición carga contra el Concello de Vigo por el 'Caso Saltamontes': "Se está quedando sin escapatoria"

El Partido Popular (PP) y el Bloque Nacionalista Galego (BNG) continúan presionando al gobierno de Abel Caballero ante las últimas novedades del 'Caso Saltamontes'. El juez ha ratificado la imputación de la concejala de Seguridad del Concello de Vigo, Patricia Rodríguez, por homicidio imprudente.

La presidenta del PP de Vigo, Luisa Sánchez, ha reaccionado este martes a la decisión del juez de Instrucción número 3 de Vigo. "No solo se ratifica en la imputación, sino que eleva el tono", ha afirmado, después de que el magistrado confirmara que la concejala tenía el deber "ineludible" de actuar para evitar el accidente mortal.

"El juez dice que la responsabilidad de ordenar el precinto de esa atracción no autorizada recaía en Patricia Rodríguez Calviño", ha añadido la también vicepresidenta popular, que ha señalado que la edil socialista se "está quedando sin escapatoria a pesar de sus intentos por evadir sus responsabilidades o de trasladárselas a otros".

Además, Sánchez ha cuestionado a Caballero por mantener en su cargo a Patricia Rodríguez: "¿Por qué la sigue protegiendo?". "Su negativa a actuar y su vergonzoso silencio le convierten en cómplice político de lo ocurrido", ha concluido.

BNG de Vigo

El portavoz del BNG de Vigo, Xabier P. Igrexas, ha anunciado este martes que su grupo ha presentado una queja de urgencia ante la Valedora do Pobo para solicitar su amparo ante la decisión de Caballero de impedir su comparecencia en pleno sobre el 'Caso Saltamontes'. Un nuevo paso que los nacionalistas ejecutan tras ser rechazado su recurso de reposición.

La formación considera que la comparecencia del regidor olívica es "aún más necesaria" después de que los tribunales mantengan a la concejala de Seguridad como imputada por un posible delito de homicidio imprudente y otro de lesiones. “Se o alcalde confía e defende a xestión da súa concelleira porque se esconde?", ha cuestionado.