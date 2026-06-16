Luz verde ambiental para el Plan Especial del Ensanche, que ampliará el ámbito urbano de Vigo

El Concello de Vigo ha recibido el informe ambiental estratégico favorable para el nuevo Plan Especial del Ensanche, un proyecto que ampliará el ámbito urbano, duplicará los elementos patrimoniales catalogados y reforzará la movilidad y los espacios peatonales en el centro de la ciudad durante los próximos 20 años.

Según explicó el alcalde de la ciudad, Abel Caballero, el visto bueno ambiental supone "un paso adelante" en la tramitación del plan. A partir de ahora, el Consistorio deberá redactar el documento de aprobación inicial, recabar los informes previos necesarios y someter el texto a información pública y a los informes sectoriales de la Administración del Estado. Posteriormente se resolverán las alegaciones, se procederá a la aprobación provisional y, tras el informe de la Xunta, se culminará con la aprobación definitiva.

Todo ese proceso podría completarse, según estima Caballero, en un plazo aproximado de dos años, un tiempo que calificó de "velocidad de crucero" para un planeamiento de estas características.

Plan Especial del Ensanche

El nuevo documento ampliará el ámbito de actuación del Ensanche y reforzará la protección del patrimonio arquitectónico. El alcalde destacó que prácticamente se duplicarán los elementos catalogados respecto al plan anterior, con el objetivo de preservar los edificios de mayor valor histórico y arquitectónico.

Entre los inmuebles y obras que recibirán especial atención figuran ejemplos de arquitectura contemporánea firmados por autores como Fernando Araújo, Pérez Llorente, Desiderio Pernas, Alberto Abaltar, Barbó y Castro Represas.

Además de la conservación patrimonial, el plan contempla una profunda mejora del espacio público y de la movilidad sostenible. Entre las propuestas más destacadas figura la ampliación del túnel de Porta do Sol por debajo de Policarpo Sanz, con una prolongación que, a largo plazo, podría alcanzar el entorno de Serafín Avendaño. El ámbito de estudio abarcará desde el cruce de García Barbón con Serafín Avendaño hasta Porta do Sol. La actuación permitiría reducir la sección destinada al tráfico en superficie y ganar espacio para los peatones, con nuevas zonas de paseo y áreas semipeatonales, especialmente en Policarpo Sanz.

"El protagonista es el espacio peatonal ciudadano", señaló Caballero, quien aseguró que el proyecto garantizará al mismo tiempo la movilidad de los residentes y el acceso al tráfico local en condiciones de comodidad.