Caballero reclama 9 millones de euros a la Xunta para Vigo por ser "la ciudad más importante de Galicia"

Nueve millones de euros. Esa es la cantidad que le ha exigido Abel Caballero, alcalde de Vigo, a la Xunta de Galicia, después de conocerse que el Gobierno gallego ha aumentado en un 11% la asignación a Santiago de Compostela por ser capital de la Comunidad Autónoma.

"Si a Santiago lo apoyan con 3 millones en concepto de capitalidad, a Vigo lo tienen que apoyar con 9 millones de euros en concepto de la ciudad más importante de Galicia", ha asegurado Caballero en un audio remitido a los medios.

El regidor ha aclarado que no discute "en absoluto" esa ayuda a la capital, pero sí que "no apoyen a Vigo", por eso reclama los 9 millones de euros, ya que entiende que es "causa suficiente" ser la ciudad más importante de Galicia.

Una reclamación que, ha incidido, ya ha pedido "en reiteradas ocasiones" pero "la Xunta de Galicia no quiere apoyar a esta ciudad".

Además, Caballero ha vuelto a insistir en la necesidad de que el Gobierno gallego subvencione vuelos en Vigo y ha ejemplificado con los casos de Asturias, Cantabria y Castilla y León, donde los gobiernos autonómicos de las dos primeras y la Diputación de la última "apoyan vuelos y los apoyan pagando a las compañías", mientras que la Xunta y la Diputación de Pontevedra, a Vigo "cero patatero".

El alcalde vigués ha tachado de "tontería" la publicidad en destino, fórmula acordada por Xunta y Aena, ya que entiende que es una forma de "distraer la atención para decir que apoya, pero no apoyan". "Si no hay vuelos, ¿qué más da que se haga publicidad de que la gente venga a Vigo si no hay vuelos a Vigo?", ha criticado.

"Tienen que subvencionar los vuelos en esta ciudad y nos tienen que dar 9 millones de euros en concepto de ciudad más importante de Galicia", ha reiterado Caballero, porque "la capitalidad da ventajas".