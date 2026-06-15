El PP cuestiona que el PSOE de Vigo haya activado su Código Ético tras la imputación de Patricia Rodríguez

El Partido Popular (PP) de Vigo ha preguntado al PSOE si ha activado su Código Ético tras la imputación penal de la concelleira de Seguridade e Festas, Patricia Rodríguez. Según la normativa del partido, la socialista, imputada por el 'Caso Saltamontes', debería reportar cualquier investigación judicial y dimitir en caso de apertura de juicio oral.

"¿Ha informado la señora Patricia Rodríguez Calviño a su partido de los cargos que pesan sobre ella? ¿O se ha saltado el Código Ético que prometió cumplir?", ha manifestado la presidenta del PP local, Luisa Sánchez, quien ha recordado que, de no haber informado, Rodríguez podría enfrentarse a una suspensión cautelar de militancia "a la espera del resultado del preceptivo expediente informativo".

Por ello, Sánchez ha preguntado si la concejala ha informado de su imputación penal al partido: "Si la respuesta es no, el PSOE debe suspenderla de militancia de forma inmediata. Y si es que sí, ¿qué medidas ha tomado el Partido Socialista al tener conocimiento de que una militante está imputada por un delito tan grave como un homicidio imprudente?".

La presidenta local del PP ha recordado que Abel Caballero es el presidente del PSOE vigués y además miembro de la Ejecutiva Federal. "¿Ha permitido que se incumpla el Código Ético de su partido?", ha preguntado Luisa Sánchez, que ha formulado la misma pregunta dirigida hacia Carmela Silva, presidenta del PSdeG.