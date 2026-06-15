Un padre acepta dos años de cárcel en Vigo por llevarse a su hija al extranjero sin consentimiento materno

Un hombre acusado de un delito de sustracción internacional de menores ha aceptado dos años de prisión en Vigo. Según el escrito de la Fiscalía, se llevó a su hija de seis años sin conocimiento ni autorización de la madre el pasado 12 de noviembre de 2023, cuando ya se había iniciado el proceso de divorcio de la pareja.

Según informa Europa Press, cuando la menor no se presentó en el colegio al día siguiente, la madre interpuso denuncia. Desde que el padre se llevó a la niña, la madre no tuvo ni información de ella ni comunicación con ella. En febrero de 2024, se acordó el divorcio y se le otorgó a la mujer la guardia y custodia de la niña.

Unas semanas después, se acordó por auto judicial la búsqueda del progenitor y se emitió una orden internacional de detención. La única pista que se tuvo de la niña es que, en febrero de 2024, estuvo en los Emiratos Árabes Unidos.

En una fecha no determinada, el acusado entregó la niña a su tía materna, en la ciudad marroquí de Uchda. En diciembre de 2024, los juzgados de esa ciudad acordaron que la menor fuera devuelta a su madre en España.

Por estos hechos, el ministerio público solicitaba que el hombre fuera condenado a 4 años de prisión pero, finalmente el acusado ha aceptado 2 años de cárcel en una vista de conformidad este lunes, a la que ha asistido por videollamada. La pena será sustituida por la expulsión del territorio nacional y la prohibición de volver a España durante 10 años.

Asimismo, se le ha impuesto la inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad durante 10 años, y la prohibición de comunicarse o acercarse a la niña durante el mismo tiempo. También tendrá que indemnizarla en 6.000 euros.