Esta localidad de Pontevedra registró la tercera temperatura más alta de España este sábado

Galicia vivió este sábado una jornada marcada por el calor, con temperaturas que superaron los 30 grados en las cuatro provincias, aunque el mayor valor se alcanzó en una localidad de la provincia de Pontevedra.

Según datos de las estaciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), fue la de Canedo, en Ponteareas, la que marcó la tercera temperatura más alta de España: 38,5 grados a las 14:40 horas.

En Galicia, le siguieron A Coruña, con 37,7 grados, una cifra récord para la ciudad; los 37,4 grados de Ribadavia; y los 37,1 en Ourense.

Los datos de Meteogalicia sitúan a Ourense con temperaturas de 37,8 y 37,4 en sus dos estaciones de la ciudad de As Burgas, mientras que Camanzo, en Vila de Cruces, alcanzó los 36,9 grados.

Tras la jornada del sábado, la Xunta de Galicia ha desactivado las alertas por calor en toda la Comunidad Autónoma para este domingo, que registrará temperaturas altas, pero "vuelven a ser las habituales para la época del año".